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Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе защитника «Аталанты» Демирала

Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе защитника «Аталанты» Демирала
ФК «Аль-Ахли»
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Турецкий защитник «Аталанты» Мерих Демирал стал игроком саудовского «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».

25-летний футболист стал 12-м новичком клуба в текущее трансферное окно. Ранее клуб пополнили такие игроки, как Рияд Марез, Рожер Ибаньес, Роберто Фирмино, Аллан Сент-Максимен, Эдуард Менди и Франк Кессье.

Центральный защитник Демирал в минувшем сезоне провёл за «Аталанту» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее футболист выступал за итальянские «Ювентус» и «Сассуоло», турецкий «Аланьяспор» и португальский «Спортинг». За сборную Турции Мерих провёл 39 встреч, в том числе три игры на чемпионате Европы — 2020. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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