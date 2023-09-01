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Барриос, Кассьерра, Кордоба и Карраскаль вызваны в сборную Колумбии на матчи в сентябре

Федерация футбола Колумбии на своём официальном сайте объявила состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.

В список попали нападающий и полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра и Вильмар Барриос, хавбек московского «Динамо» Хорхе Карраскаль и форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Всего в составе сборной Колумбии 26 футболистов.

Фото: Официальный сайт CFC

Сборной Колумбии предстоит сыграть два матча квалификации чемпионата мира. Соперниками колумбийцев станут Венесуэла и Чили. Игры пройдут 7 и 12 сентября в Южной Америке.

26-летний Кассьерра вызван в сборную Колумбии на официальные матчи впервые в карьере. До этого форвард провёл две товарищеские встречи в июне этого года.

На счету 29-летнего Барриоса 54 матча за сборную Колумбии.

25-летний Карраскаль сыграл за Колумбию в шести товарищеских матчах. В официальных встречах полузащитник не выступал.

30-летний Кордоба получил вызов в национальную команду впервые в карьере.