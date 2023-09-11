Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча сборной России с Катаром

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча национальной команды с Катаром.

«Матч сборной России с Катаром? Сейчас такое тяжёлое время для нашего спорта, что не важно, какой соперник. Главное, чтобы сборная играла, футболисты собирались и команда существовала. Нужно, чтобы игроки знали о существовании сборной, что надо проявлять себя для попадания в неё. Надеюсь, что в матче с Катаром ребята проявят себя, и думаю, что будет хорошая игра. Соперник хороший.

Тяжело сказать, однозначный ли фаворит сборная России. Не знаю, какой будет состав. До игры сборная России — фаворит, но в футбол умеют играть все — легко точно не будет. Сейчас команда не так часто проводит матчи, ребята должны выкладываться. Страна ждёт, поэтому надо серьёзно подходить даже к таким матчам. Всё-таки это сборная», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, товарищеский матч между Россией и Катаром состоится во вторник, 12 сентября. Начало встречи запланировано на 18:15 мск.