Тодибо – об интересе топовых клубов: не хотелось сделать неправильный выбор

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо высказался относительно интереса топ-клубов к нему прошлым летом.

«Совершенно очевидно, что клуб не продал бы меня этим летом после подписания нового контракта.

Я всё хорошо обдумал, не хотелось сделать неправильный выбор. Хотелось увидеть полную картину: что от меня ожидают, почему подписывают именно меня. Ты не должен приезжать в клуб, спрашивая это у самого себя.

Я знаю, что у меня есть в «Ницце», так зачем уходить? Должна быть ясность», — приводит слова Тодибо L'Equipe.

Начиная с сезона-2021/2022 молодой игрок стал одной из незаменимых частей для команды с юга Франции. В минувшем сезоне защитник выступил в 46 матчах за клуб во всех турнирах, в том числе поучаствовал в походе команды до четвертьфинала Лиги конференций.

Прежде чем перейти в «Ниццу», француз два года провёл за «Барселону», но за два сезона смог лишь поучаствовать в пяти официальных матчах за команду.