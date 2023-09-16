Тодибо – об интересе топовых клубов: не хотелось сделать неправильный выбор

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо высказался относительно интереса топ-клубов к нему прошлым летом.
«Совершенно очевидно, что клуб не продал бы меня этим летом после подписания нового контракта.
Я всё хорошо обдумал, не хотелось сделать неправильный выбор. Хотелось увидеть полную картину: что от меня ожидают, почему подписывают именно меня. Ты не должен приезжать в клуб, спрашивая это у самого себя.
Я знаю, что у меня есть в «Ницце», так зачем уходить? Должна быть ясность», — приводит слова Тодибо L'Equipe.
Начиная с сезона-2021/2022 молодой игрок стал одной из незаменимых частей для команды с юга Франции. В минувшем сезоне защитник выступил в 46 матчах за клуб во всех турнирах, в том числе поучаствовал в походе команды до четвертьфинала Лиги конференций.
Прежде чем перейти в «Ниццу», француз два года провёл за «Барселону», но за два сезона смог лишь поучаствовать в пяти официальных матчах за команду.
- 16 сентября 2023
-
05:44
-
05:38
-
05:31
-
04:36
-
04:25
-
04:16
-
04:07
-
03:49
-
03:43
-
03:36
-
02:54
-
02:49
-
02:39
-
02:33
-
02:29
-
02:02
-
01:56
-
01:44
-
01:25
-
00:51
-
00:47
-
00:33
-
00:10
-
00:02
- 15 сентября 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:31
-
23:28
-
23:26
-
23:17
-
23:11
-
23:08
-
22:59
-
22:45