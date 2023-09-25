«Краснодар» отреагировал на завершение карьеры Маркуса Берга

«Краснодар» отреагировал на объявление о завершении карьеры бывшего футболиста «быков» Маркуса Берга. Он провёл за «Краснодар» 63 матча, в которых забил 22 мяча.
«Маркус, ты молодчина! Желаем тебе успехов во всех делах, которые ты предпочтёшь в будущем! Твой гол «Ренну» в Лиге чемпионов мы не забудем никогда!» — написано в заявлении клуба.
Сегодня, 25 сентября, Маркус Берг объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в клубе «Гётерборг». Последним матчем форварда стала игра с «Хеккеном» (4:2), в которой он отметился двумя забитыми мячами. Шведскому нападающему 37 лет.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 21 очко после девяти матчей. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» (18), на третьей — «Зенит» (17).
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