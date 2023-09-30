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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Гакпо сравнял счёт

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Гакпо сравнял счёт
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В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кёртис Джонс на 24-й минуте наступил шипами на голеностоп Иве Биссуме, и после просмотра VAR англичанин был удалён с поля, оставив команду в меньшинстве.

На 36-й минуте Мэддисон разрезал оборону «Ливерпуля», Ришарлисон забежал и прострелил во вратарскую, а Сон в касание переправил мяч в сетку.

На четвёртой добавленной минуте к первому тайму Собослаи из глубины сделал заброс в штрафную, ван Дейк поборолся и сделал скидку в центр! Гакпо принял мяч, развернулся и хлёстким ударом пробил Викарио.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мин – 36'     1:1 Гакпо – 45+4'    
Удаления: нет / Джонс – 26'

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после шести матчей. «Тоттенхэм» находится на четвёртой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).

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