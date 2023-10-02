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Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Об этом информирует официальный аккаунт испанского клуба в «Твиттере».

Напомним, ранее Захарян вернулся к тренировкам в общей группе после перенесённого вируса. До этого российский футболист не попал в заявку команды на матч 8-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао, и эта игра стала четвёртой подряд, в которой Захарян не принимал участия из-за коронавируса.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 3 октября. Игра начнётся в 19:45 мск.

После одного матча группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб набрал одно очко и на текущий момент занимает третье место в группе D. В свою очередь, «Зальцбург» заработал три очка и располагается на первой строчке.

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