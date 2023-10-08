Агент защитника «Динамо» Дасы: Эли не может быть призван в армию Израиля

Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы израильского защитника «Динамо» Эли Дасы, высказался о возможном уходе футболиста в армию.

«Эли не может быть призван в армию, нет. С семьёй Эли всё в порядке, они в безопасности. Мы благодарны за беспокойство, это греет наши сердца. Это исход, которого мы не могли предвидеть, и транслируемые сцены очень тяжело перенести», — приводит слова агента «РБ Спорт».

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.