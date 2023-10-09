Мадридский «Реал» против участия Браима Диаса в Кубке африканских наций 2024 года

Королевская марокканская футбольная федерация недовольна тем, что руководство мадридского «Реала» не хочет отпускать полузащитника Браима Диаса на Кубок африканских наций, который пройдёт в январе-феврале 2024 года. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что Диас, имеющий, как испанское, так и марокканское гражданство, принял решение в составе национальной команды Марокко сыграть на Кубке африканских наций 2024 года. Однако «сливочные» не хотят, чтобы 24-летний футболист покидал команду по середине сезона. Подчёркивается, что Королевская марокканская футбольная федерация продолжит вести переговоры с мадридцами для того, чтобы урегулировать эту ситуацию.

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