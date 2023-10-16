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Испания вышла на Евро-2024, Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ. Главное к утру

Сборная Испании обыграла сборную Норвегии (1:0) в 8-м туре квалификации на ЧЕ-2024 и досрочно вышла в финальную часть турнира, российский защитник «Анахайм Дакс» 19-летний Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ в матче с «Каролиной», ЖФК ЦСКА в третий раз подряд выиграл Кубок России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Испании одержала победу над Норвегией и досрочно прошла на Евро-2024.

2. 19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.

3. ЖФК ЦСКА стал трёхкратным обладателем Кубка России, обыграв ЖФК «Зенит» в финале.

4. Рублёв не смог завоевать титул на «Мастерсе» в Шанхае, на тай-брейке проиграв Хуркачу.

5. Беларусь упустила победу над Швейцарией на последних минутах матча отбора на Евро-2024.

6. Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру.

7. Обновился рейтинг ATP, Даниил Медведев в топ-3.

8. Источник: Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч» сезона-2022/2023.

9. «Интер Майами» заинтересован в приобретении футболиста «Барселоны» в январе.

10. Кирилл Капризов вышел на 12-е место по очкам в истории «Миннесоты».