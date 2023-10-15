Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 16 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-событий понедельника: сборная России, отбор Евро и Суперкубок по волейболу
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 октября
Аудио-версия:
Комментарии
События в первый день рабочей недели, 16 октября: хоккей, российское дерби в теннисе и футбол сборных.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 октября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒2:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявят себя вратари «Тампы»?

После травмы Андрея Василевского клуб из Флориды не стал искать нового вратаря, хотя без Большого Кота «молниям» надо было прожить два месяца. Матч в Детройте провёл Юнас Юханссон, который пропустил несколько не самых обязательных шайб — а на следующий день наверняка выйдет его сменщик Мэтт Томкинс, опыта в НХЛ практически не имеющий. Противостоять им будет клуб, оставшийся без двух важных центров, но всё ещё имеющий значимые атакующие ресурсы: Владимир Тарасенко набрал 0+2 даже при ограниченном игровом времени.

Как проявят себя вратари «Тампы»?

Как проявят себя вратари «Тампы»?

Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

🎾 9:00*: Вера Звонарёва (Россия, SR) — Арианне Хартоно (Нидерланды, LD), Наньчан, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Наньчан. 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 09:00 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Арианне Хартоно
Нидерланды
Арианне Хартоно
А. Хартоно

Интрига: обыграет ли Звонарёва теннисистку, находящуюся на 200 мест выше в рейтинге?

Вера Звонарёва выступает уже на четвёртом турнире в Китае подряд. На два из них — в Нинбо и Пекине — бывшая вторая ракетка мира попала благодаря уайлд-кард от организаторов, в Чжэнчжоу пробилась в основу через квалификацию, а теперь в Наньчане воспользовалась так называемым «замороженным» рейтингом. Реально сейчас Вера находится на 369-м месте рейтинга WTA, а в соперницы по первому кругу Наньчана ей досталась 27-летняя голландка Арианне Хартоно, находящаяся на 200 строчек выше. Причём с ней россиянка ни разу до этого не играла. Победительница этого матча дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Диана Шнайдер — Чжу Линь.

Вера Звонарёва

Вера Звонарёва

Фото: Fred Lee/Getty Images

🎾 9:00*: Элина Аванесян (Россия) — Амина Аншба (Россия, LL), Наньчан, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Наньчан. 1-й круг
16 октября 2023, понедельник. 09:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Амина Аншба
Россия
Амина Аншба
А. Аншба

Интрига: кто выиграет первое российское дерби на турнире WTA-250 в Наньчане?

В сетке турнира WTA-250 в Наньчане оказалось сразу семь россиянок, и две из них встретятся уже в первом круге — Элина Аванесян и лаки-лузер Амина Аншба. Девушки уже пересекались на корте трижды. На двух W15 в Москве-2019 дважды первенствовала Аншба, а на W100 в Висбадене-2023 сильнее оказалась уже Аванесян. Кто выиграет на этот раз? Победительница во втором круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Мари Боузкова — Сиюй Ван.

Элина Аванесян

Элина Аванесян

Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Кения — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли команда Карпина 109-ю сборную мира?

Три дня назад сборная России обыграла Камерун (1:0), а теперь у команды Валерия Карпина куда менее серьёзный соперник. Кения занимает всего лишь 109-е место в рейтинге ФИФА. Правда, это контрольный матч со всеми вытекающими последствиями. Наверняка тренерский штаб сборной России выпустит экспериментальный состав. Игра с Кенией — хорошая возможность для тех, кто мало играл (или не играл) с Камеруном. Интересно посмотреть, как эти футболисты проявят себя на фоне физически сильного соперника. Кстати, сама игра пройдёт в Турции. А ещё интересно, забьёт ли сборная России больше одного мяча. В последних четырех матчах (в том числе с олимпийской командой Египта) такого не было ни разу.

Сборная России в матче с Камеруном

Сборная России в матче с Камеруном

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:00: «Торпедо» — «Северсталь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подарят ли две атакующие команды мегарезультативный матч?

Два этих клуба совсем недавно играли в Череповце, где гости умудрились отыграться с 1:3. Босс «Северстали» Андрей Козырев в прошлом году работал в «Торпедо», но его сложно назвать учеником Ларионова: свой атакующий стиль он ставил ещё во время работы в ВХЛ. В прошлом году многие эксперты называли именно Козырева одной из ключевых фигур в успехе «Торпедо», но нижегородцы не отошли от своего фирменного хоккея, лишь немного изменив стиль. Как закончится вторая встреча?

Два этих клуба совсем недавно играли в Череповце, где гости умудрились отыграться с 1:3

Два этих клуба совсем недавно играли в Череповце, где гости умудрились отыграться с 1:3

Фото: photo.khl.ru

🏐 19:00: «Динамо» — «Локомотив», Суперкубок России (ж)

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 3-й тур
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Нет данных
Локомотив
Калининградская область

Интрига: кто заберёт второй трофей сезона-2023/2024?

В рамках матча 3-го тура Суперлиги 2024 года будет разыгран Суперкубок России. За него поспорят две лучшие команды женской регулярки прошлого сезона – «Динамо» и «Локомотив». Шанс для реванша калининградской шестёрки, которая недавно проиграла москвичкам в полуфинале Кубка столетия. Любопытно будет последить и за новой сербско-турецкой связкой в титульном матче: как Мина Попович будет пасовать на Эбрар Каракурт в диагонали. Москвички же зашли в сезон практически тем же составом – чемпионский состав после восьми сезонов в клубе покинули Ирина Фетисова и Екатерина Енина.

В игре ЖВК «Динамо»

В игре ЖВК «Динамо»

Фото: vldinamo.ru

⚽️ 21:45: Греция — Нидерланды, ЧЕ-2024 — квалификация, группа B, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто приблизится к поездке на Евро?

Важнейший матч с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат Европы. Сейчас греки опережают соперника на три очка, но у Нидерландов есть одна игра в запасе. Если команда Рональда Кумана проиграет, то практически потеряет шансы на вторую строчку (первое место с огромной долей вероятности займут французы). С другой стороны, поражение или даже ничья осложнят положение сборной Греции. Если команды наберут одинаковое количество очков, то придётся смотреть результаты «личек». В первом круге Нидерланды раскатали соперника (3:0), так что пока у них солидное преимущество. У обеих команд мощная мотивация, а ставки очень высоки. Всё как мы любим!

Греция — Нидерланды — важнейший матч с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат Европы

Греция — Нидерланды — важнейший матч с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат Европы

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 21:45: Бельгия — Швеция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа F, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграют ли шведы соперника впервые в XXI веке?

Эта игра не имеет никакого турнирного значения для бельгийцев (они уже точно едут на Евро). А вот шведов устроит только победа. В противном случае скандинавская сборная точно не догонит Австрию. Сейчас между командами семь очков, но у Швеции есть одна игра в запасе. Впрочем, если Австрия обыграет Азербайджан, то гарантированно получит место на Евро-2024. И в этом случае шведов не устроит даже победа. Кстати, скандинавы ни разу не обыгрывали бельгийцев в XXI веке! 0:3, 0:1, 0:2, 1:2 — результаты последних очных встреч. Как будто всё складывается против Швеции. Или всё же мы увидим безумную закрутку на финише отбора?

Эта игра не имеет никакого турнирного значения для бельгийцев

Эта игра не имеет никакого турнирного значения для бельгийцев

Фото: Christian Hofer/Getty Images

⚽️ 21:45: Босния и Герцеговина — Португалия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа J, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы первое поражение Португалии в этом отборе?

Португальцы безумно хороши в этом отборочном цикле: семь побед в семи матчах, 27 забитых мячей, два пропущенных. Команда Криштиану Роналду не только гарантировала себе место на Евро, но и почти обеспечила первое место. А что же боснийцы? У них ещё есть шансы на путёвку в Германию, но поражение их заметно сократит. Боснии нужно отыграть два очка у Люксембурга и четыре — у Словакии. Не самая простая задача, а тут ещё и самый сложный соперник в группе. Но, возможно, это тот случай, когда немотивированный лидер преподнесёт сюрприз со знаком минус, а боснийцам поможет домашний стадион?

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 21:45: Люксембург — Словакия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа J, 8-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Люксембург
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли сказка Люксембурга?

По сути, это матч за второе место в группе. Оно, как мы помним, даёт право поехать на чемпионат Европы. Нет, вы всё правильно прочитали. Люксембург действительно рубится за место на Евро-2024! Да, сейчас он отстаёт от соперника на два очка, но победа позволит подняться на вторую строчку. А вот если победят словаки, то вопрос о путёвке на Евро будет практически решён. Кстати, ни тем, ни другим не играть с Португалией до конца отборочного цикла, так что сейчас всё в их руках. Пока это в большей степени относится к словакам, но матч в Люксембурге может полностью изменить ситуацию.

Продолжится ли сказка Люксембурга?

Продолжится ли сказка Люксембурга?

Фото: flf.lu

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android