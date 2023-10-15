10 топ-событий понедельника: сборная России, отбор Евро и Суперкубок по волейболу

События в первый день рабочей недели, 16 октября: хоккей, российское дерби в теннисе и футбол сборных.

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 октября в Матч-центре

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒2:00: «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявят себя вратари «Тампы»?

После травмы Андрея Василевского клуб из Флориды не стал искать нового вратаря, хотя без Большого Кота «молниям» надо было прожить два месяца. Матч в Детройте провёл Юнас Юханссон, который пропустил несколько не самых обязательных шайб — а на следующий день наверняка выйдет его сменщик Мэтт Томкинс, опыта в НХЛ практически не имеющий. Противостоять им будет клуб, оставшийся без двух важных центров, но всё ещё имеющий значимые атакующие ресурсы: Владимир Тарасенко набрал 0+2 даже при ограниченном игровом времени.

Как проявят себя вратари «Тампы»? Фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

🎾 9:00*: Вера Звонарёва (Россия, SR) — Арианне Хартоно (Нидерланды, LD), Наньчан, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: обыграет ли Звонарёва теннисистку, находящуюся на 200 мест выше в рейтинге?

Вера Звонарёва выступает уже на четвёртом турнире в Китае подряд. На два из них — в Нинбо и Пекине — бывшая вторая ракетка мира попала благодаря уайлд-кард от организаторов, в Чжэнчжоу пробилась в основу через квалификацию, а теперь в Наньчане воспользовалась так называемым «замороженным» рейтингом. Реально сейчас Вера находится на 369-м месте рейтинга WTA, а в соперницы по первому кругу Наньчана ей досталась 27-летняя голландка Арианне Хартоно, находящаяся на 200 строчек выше. Причём с ней россиянка ни разу до этого не играла. Победительница этого матча дальше сразится с лучшей теннисисткой из пары Диана Шнайдер — Чжу Линь.

Вера Звонарёва Фото: Fred Lee/Getty Images

🎾 9:00*: Элина Аванесян (Россия) — Амина Аншба (Россия, LL), Наньчан, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет первое российское дерби на турнире WTA-250 в Наньчане?

В сетке турнира WTA-250 в Наньчане оказалось сразу семь россиянок, и две из них встретятся уже в первом круге — Элина Аванесян и лаки-лузер Амина Аншба. Девушки уже пересекались на корте трижды. На двух W15 в Москве-2019 дважды первенствовала Аншба, а на W100 в Висбадене-2023 сильнее оказалась уже Аванесян. Кто выиграет на этот раз? Победительница во втором круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Мари Боузкова — Сиюй Ван.

Элина Аванесян Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

🇷🇺 ⚽️ 19:00: Кения — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли команда Карпина 109-ю сборную мира?

Три дня назад сборная России обыграла Камерун (1:0), а теперь у команды Валерия Карпина куда менее серьёзный соперник. Кения занимает всего лишь 109-е место в рейтинге ФИФА. Правда, это контрольный матч со всеми вытекающими последствиями. Наверняка тренерский штаб сборной России выпустит экспериментальный состав. Игра с Кенией — хорошая возможность для тех, кто мало играл (или не играл) с Камеруном. Интересно посмотреть, как эти футболисты проявят себя на фоне физически сильного соперника. Кстати, сама игра пройдёт в Турции. А ещё интересно, забьёт ли сборная России больше одного мяча. В последних четырех матчах (в том числе с олимпийской командой Египта) такого не было ни разу.

Сборная России в матче с Камеруном Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:00: «Торпедо» — «Северсталь», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: подарят ли две атакующие команды мегарезультативный матч?

Два этих клуба совсем недавно играли в Череповце, где гости умудрились отыграться с 1:3. Босс «Северстали» Андрей Козырев в прошлом году работал в «Торпедо», но его сложно назвать учеником Ларионова: свой атакующий стиль он ставил ещё во время работы в ВХЛ. В прошлом году многие эксперты называли именно Козырева одной из ключевых фигур в успехе «Торпедо», но нижегородцы не отошли от своего фирменного хоккея, лишь немного изменив стиль. Как закончится вторая встреча?

Два этих клуба совсем недавно играли в Череповце, где гости умудрились отыграться с 1:3 Фото: photo.khl.ru

🏐 19:00: «Динамо» — «Локомотив», Суперкубок России (ж)

Интрига: кто заберёт второй трофей сезона-2023/2024?

В рамках матча 3-го тура Суперлиги 2024 года будет разыгран Суперкубок России. За него поспорят две лучшие команды женской регулярки прошлого сезона – «Динамо» и «Локомотив». Шанс для реванша калининградской шестёрки, которая недавно проиграла москвичкам в полуфинале Кубка столетия. Любопытно будет последить и за новой сербско-турецкой связкой в титульном матче: как Мина Попович будет пасовать на Эбрар Каракурт в диагонали. Москвички же зашли в сезон практически тем же составом – чемпионский состав после восьми сезонов в клубе покинули Ирина Фетисова и Екатерина Енина.

В игре ЖВК «Динамо» Фото: vldinamo.ru

⚽️ 21:45: Греция — Нидерланды, ЧЕ-2024 — квалификация, группа B, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто приблизится к поездке на Евро?

Важнейший матч с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат Европы. Сейчас греки опережают соперника на три очка, но у Нидерландов есть одна игра в запасе. Если команда Рональда Кумана проиграет, то практически потеряет шансы на вторую строчку (первое место с огромной долей вероятности займут французы). С другой стороны, поражение или даже ничья осложнят положение сборной Греции. Если команды наберут одинаковое количество очков, то придётся смотреть результаты «личек». В первом круге Нидерланды раскатали соперника (3:0), так что пока у них солидное преимущество. У обеих команд мощная мотивация, а ставки очень высоки. Всё как мы любим!

Греция — Нидерланды — важнейший матч с точки зрения борьбы за путёвку на чемпионат Европы Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 21:45: Бельгия — Швеция, ЧЕ-2024 — квалификация, группа F, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграют ли шведы соперника впервые в XXI веке?

Эта игра не имеет никакого турнирного значения для бельгийцев (они уже точно едут на Евро). А вот шведов устроит только победа. В противном случае скандинавская сборная точно не догонит Австрию. Сейчас между командами семь очков, но у Швеции есть одна игра в запасе. Впрочем, если Австрия обыграет Азербайджан, то гарантированно получит место на Евро-2024. И в этом случае шведов не устроит даже победа. Кстати, скандинавы ни разу не обыгрывали бельгийцев в XXI веке! 0:3, 0:1, 0:2, 1:2 — результаты последних очных встреч. Как будто всё складывается против Швеции. Или всё же мы увидим безумную закрутку на финише отбора?

Эта игра не имеет никакого турнирного значения для бельгийцев Фото: Christian Hofer/Getty Images

⚽️ 21:45: Босния и Герцеговина — Португалия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа J, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: увидим ли мы первое поражение Португалии в этом отборе?

Португальцы безумно хороши в этом отборочном цикле: семь побед в семи матчах, 27 забитых мячей, два пропущенных. Команда Криштиану Роналду не только гарантировала себе место на Евро, но и почти обеспечила первое место. А что же боснийцы? У них ещё есть шансы на путёвку в Германию, но поражение их заметно сократит. Боснии нужно отыграть два очка у Люксембурга и четыре — у Словакии. Не самая простая задача, а тут ещё и самый сложный соперник в группе. Но, возможно, это тот случай, когда немотивированный лидер преподнесёт сюрприз со знаком минус, а боснийцам поможет домашний стадион?

Криштиану Роналду Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 21:45: Люксембург — Словакия, ЧЕ-2024 — квалификация, группа J, 8-й тур

Интрига: продолжится ли сказка Люксембурга?

По сути, это матч за второе место в группе. Оно, как мы помним, даёт право поехать на чемпионат Европы. Нет, вы всё правильно прочитали. Люксембург действительно рубится за место на Евро-2024! Да, сейчас он отстаёт от соперника на два очка, но победа позволит подняться на вторую строчку. А вот если победят словаки, то вопрос о путёвке на Евро будет практически решён. Кстати, ни тем, ни другим не играть с Португалией до конца отборочного цикла, так что сейчас всё в их руках. Пока это в большей степени относится к словакам, но матч в Люксембурге может полностью изменить ситуацию.