Дубль Головина в матче с «Метцем» вывел «Монако» на первое место в Лиге 1

Завершился матч 9-го тура французского чемпионата, где встречались «Монако» и «Метц». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Монако» обыграл «Метц» со счётом 2:1 благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина.

В начале первого тайма, на четвёртой минуте игрок «Метца» Ламин Камара ударом с центра поля открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Под конец первой половины, на 42-й минуте российский полузащитник Александр Головин сравнял счёт в матче. Во втором тайме, на 55-й минуте Головин забил свой второй гол в матче, выведя «Монако» вперёд. Счёт остался прежним до самого конца встречи, «Монако» одержал победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Монако» поднялся на первое место и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 20 очков в девяти играх. «Метц» располагается на 16-й строчке, у команды восемь очков в девяти матчах.