Игнашевич: нужно больше забивать. Мы забили больше всего голов в низшей лиге, но пока так

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал текущую форму команды, поделился мнением о сопернике по плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России и сопернике по 15-му туру РПЛ.

«Нужно больше забивать. В прошлом сезоне мы забили больше всего голов в низшей лиге, но пока такая тенденция. Будем работать. Очень доволен работой ребят. Понятно, что есть некоторые трудности с пониманием игры, много новичков, но потихоньку втягиваемся. Думаю, что зимой в этом смысле будет легче.

В Кубке России у нас отличный соперник — «Локомотив». Москвичи дают играть своим соперникам и сами показывают отличный футбол.

Не считаю, что мы слабее «Пари НН», будет непростой матч. Постараемся показать хороший футбол и победить», — сказал Игнашевич в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».