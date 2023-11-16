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Стартовало голосование болельщиков на выбор тренера Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Стартовало голосование болельщиков на выбор тренера Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
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Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка.

В список кандидатов вошли:

  • Владимир Ивич («Краснодар»);
  • Гильермо Абаскаль («Спартак»);
  • Валерий Карпин («Ростов»);
  • Сергей Семак («Зенит»);
  • Сергей Игнашевич («Балтика»);
  • Марцел Личка («Динамо» Москва);
  • Давид Деограсия («Оренбург»);
  • Виктор Гончаренко («Урал»);
  • Михаил Галактионов («Локомотив»).

В данный момент лидером в голосовании болельщиков является Владимир Федотов — у него 21% голосов. На втором месте идёт Гильермо Абаскаль (19%). Замыкает тройку лидеров Владимир Ивич из «Краснодара» (14% голосов). Наименее интересен болельщикам Давид Деограсия из «Оренбурга».

Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.

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