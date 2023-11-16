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Стартовало голосование болельщиков на выбор тренера Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка.

В список кандидатов вошли:

Владимир Федотов (ПФК ЦСКА);

Владимир Ивич («Краснодар»);

Гильермо Абаскаль («Спартак»);

Валерий Карпин («Ростов»);

Сергей Семак («Зенит»);

Сергей Игнашевич («Балтика»);

Марцел Личка («Динамо» Москва);

Давид Деограсия («Оренбург»);

Виктор Гончаренко («Урал»);

Михаил Галактионов («Локомотив»).

В данный момент лидером в голосовании болельщиков является Владимир Федотов — у него 21% голосов. На втором месте идёт Гильермо Абаскаль (19%). Замыкает тройку лидеров Владимир Ивич из «Краснодара» (14% голосов). Наименее интересен болельщикам Давид Деограсия из «Оренбурга».

Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.