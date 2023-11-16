Стартовало голосование болельщиков на выбор тренера Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России
Пресс-служба Фонбет Кубка России запустила голосование среди болельщиков, по итогам которого будет выбран тренер для сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка.
В список кандидатов вошли:
- Владимир Федотов (ПФК ЦСКА);
- Владимир Ивич («Краснодар»);
- Гильермо Абаскаль («Спартак»);
- Валерий Карпин («Ростов»);
- Сергей Семак («Зенит»);
- Сергей Игнашевич («Балтика»);
- Марцел Личка («Динамо» Москва);
- Давид Деограсия («Оренбург»);
- Виктор Гончаренко («Урал»);
- Михаил Галактионов («Локомотив»).
В данный момент лидером в голосовании болельщиков является Владимир Федотов — у него 21% голосов. На втором месте идёт Гильермо Абаскаль (19%). Замыкает тройку лидеров Владимир Ивич из «Краснодара» (14% голосов). Наименее интересен болельщикам Давид Деограсия из «Оренбурга».
Проголосовать в опросе можно в официальном телеграм-канале Кубка России.
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