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«Арсенал» обыграл «Лутон Таун», дубль Тарасенко в победном матче. Главное к утру

«Арсенал» переиграл «Лутон Таун» со счётом 4:3 и продолжает лидировать в Английской Премьер-лиге, дубль российского хоккеиста Владимира Тарасенко помог «Оттаве Сенаторз» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2, стало известно при каких условиях Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Арсенал» одержал волевую победу над «Лутоном» в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте.

2. Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» уверенно обыграть «Рейнджерс».

3. Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии.

4. «Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами.

5. Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности.

6. Спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России были отменены из-за мороза.

7. Жоау Феликс принял решение по своему будущему.

8. «Спартак» объявил о подписании Ильи Ковальчука.

9. «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Тони Крооса.

10. The Sun: «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере € 70 млн для подписания Меньяна.