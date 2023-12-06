«Арсенал» обыграл «Лутон Таун», дубль Тарасенко в победном матче. Главное к утру

«Арсенал» переиграл «Лутон Таун» со счётом 4:3 и продолжает лидировать в Английской Премьер-лиге, дубль российского хоккеиста Владимира Тарасенко помог «Оттаве Сенаторз» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:2, стало известно при каких условиях Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Арсенал» одержал волевую победу над «Лутоном» в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте.
2. Дубль Тарасенко и два очка Зуба помогли «Оттаве» уверенно обыграть «Рейнджерс».
3. Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии.
4. «Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами.
5. Судьи в Греции объявили об отказе работать на играх чемпионата из соображений безопасности.
6. Спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России были отменены из-за мороза.
7. Жоау Феликс принял решение по своему будущему.
8. «Спартак» объявил о подписании Ильи Ковальчука.
9. «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Тони Крооса.
10. The Sun: «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере € 70 млн для подписания Меньяна.