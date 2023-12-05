10 топ-матчей среды: наши в НХЛ, «МЮ» против «Челси» и ждём Захаряна в Кубке Испании

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Программа коротко:
- 🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 15:00: «Енисей» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
- ⚽️ 18:00: «Андрайч» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании
- ⚽️ 23:00: «Марсель» — «Лион», Лига 1, 10-й тур
- ⚽️ 23:00: «Фиорентина» — «Парма», Кубок Италии, 1/8 финала
- ⚽️ 23:15: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 15-й тур
- ⚽️ 23:15: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», АПЛ, 15-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Панарин снова отличится и наберёт очки?
«Рейнджерс» идут на первом месте в своей конференции, а Артемий Панарин в прошлом матче с «Сан-Хосе» и вовсе оформил хет-трик. Нынешний сезон для Хлебушка очень успешный, он нашёл свой хоккей и регулярно радует болельщиков результативной игрой. Ждать ли от россиянина очередной результативной встречи и новых восторгов – от фанатов? Вполне вероятно.
🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: «дикари» с Капризовым выиграют четвёртый матч подряд?
Кирилл Капризов в нынешней регулярке результативен, но он может играть ещё сильнее. «Миннесота» провалила старт регулярного чемпионата и рискует не попасть в плей-офф, до которого, правда, ещё далеко. Но приходить в себя, набирать ход и зарабатывать важные очки нужно прямо сейчас. Иначе прямые конкуренты уйдут в отрыв. Сам Кирилл и его клуб прекрасно это понимают.
🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Задоров опять забьёт за новый клуб?
Стоило Никите Задорову сменить «Калгари» на «Ванкувер», как габаритный защитник сразу отличился, ещё и поразив ворота своей бывшей команды! Вот так бывает в хоккее. «Косатки» сейчас очень хороши, а заполучив в свои ряды Задорова, могут похвастаться мощной в физическом плане обороной. Посмотрим, как совершённый обмен сыграет на перспективу, но пока всё складывается удачно.
🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто выйдет в полуфинал внутрисезонного турнира?
Продолжают идти четвертьфинальные встречи Кубка НБА. Вчерашние игры показали, что нововведение в позитивном ключе сказывается на интенсивности игр. «Лейкерс» и «Финикс» играли в одной группе турнира: «озёрники» вышли в плей-офф с первого места, а «Санз» – со второго. Единственное поражение команда из Аризоны потерпела как раз с калифорнийским коллективом. «Лос-Анджелес» оказался сильнее финалистов 2021 года ещё и в стартовом матче сезона. Смогут ли Кевин Дюрант и Девин Букер отомстить Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису?
🏀 15:00: «Енисей» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
Интрига: чья победная серия прервётся: домашняя «Енисея» или гостевая ЦСКА?
Этот матч станет пятым и завершающим в серии гостевых встреч для ЦСКА. К встрече обе команды подходят в отличной форме. «Енисей» ни разу не проигрывал дома в последних шести играх, а ЦСКА ни разу не уступал в гостях вообще в этом сезоне. Московский клуб, подобно «Реалу» в Евролиге, возглавляет таблицу, потерпев лишь одно поражение. Тем не менее красноярский клуб выглядит серьёзнейшим соперником в нынешнем розыгрыше Единой лиги и занимает пятое место, претендуя на прямое попадание в Группу А во втором этапе. Сможет ли команда-сенсация нынешнего сезона навязать борьбу главным фаворитам?
⚽️ 18:00: «Андрайч» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: у Захаряна получится забить первый гол за «Сосьедад»?
«Сосьедад» уже провёл один матч в текущем розыгрыше Кубка Испании. Баски с минимальным счётом обыграли в гостях скромный «Буньоль». Теперь команда Иманола Альгуасиля отправляется на выезд к «Андрайчу», выступающему в низших лигах. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян с большой долей вероятности выйдет в стартовом составе. Пока что ему не удавалось отличиться или отдать ассист. Но в предстоящем матче для Арсена открывается классный шанс сделать это. Когда, если не сейчас? К тому же Захаряну стали чаще доверять. Он выходил в старте в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» и появился на замену во встрече Примеры с «Осасуной». Пора отметиться результативным действием!
⚽️ 23:00: «Марсель» — «Лион», Лига 1, 10-й тур
Интрига: будут ли новые беспорядки?
Матч между «Марселем» и «Лионом» должен был состояться в конце октября. Однако болельщики первых перед матчем закидали камнями автобус гостей. Осколки разбитого стекла ранили игроков «Лиона», а серьёзнее всех пострадал главный тренер Фабио Гроссо (уже уволен). Итальянцу наложили швы, а его лицо выглядело жутко. Матч в итоге перенесли на декабрь. Помешают ли его проведению новые беспорядки? «Лион», кстати, терпит бедствие. Команда занимает последнее, 18-е место в Лиге 1, отставая от спасительной 15-й строчки на шесть очков. Пора исправлять ситуацию.
⚽️ 23:00: «Фиорентина» — «Парма», Кубок Италии, 1/8 финала
Интрига: одна из самых симпатичных команд Италии продолжит борьбу за Кубок?
«Фиорентина» Винченцо Итальяно – одна из самых симпатичных команд Италии. В прошлом сезоне клуб дошёл до финала Лиги конференций, а в текущем борется за попадание в ЛЧ. Во Флоренции заждались трофеев, Кубок Италии – отличный шанс принести радость болельщикам. «Фиорентина» стартует в 1/8 финала домашним матчем с «Пармой». Получится ли одержать лёгкую победу или «фиалки» испытают проблемы?
⚽️ 23:15: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 15-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: встреча двух проблемных топ-клубов АПЛ
«МЮ» и «Челси» — два топ-клуба, которые испытывают большие проблемы. Манкунианцы занимают седьмое место в АПЛ, а также замыкают свою группу в ЛЧ за тур до финиша. К Эрику тен Хагу появились вопросы даже у собственных игроков. Они сомневаются в тренерских навыках голландца. В общем, «Юнайтед» переживает очередной кризисный цикл. А «Челси» уже второй сезон находится в нём. Сейчас лондонцы идут 10-ми в АПЛ. Поднять настроение одна из команд может по итогам очной встречи. Хотя отдельные победы вряд ли исправят все проблемы.
⚽️ 23:15: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», АПЛ, 15-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Сити» прервёт ничейную серию в чемпионате?
«Манчестер Сити» потерял лидерство в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы в последних трёх турах играла вничью, потеряв важные очки. Теперь «горожане» отстают от «Арсенала» и «Ливерпуля». А вот «Астон Вилла» проводит мощный по своим меркам сезон. Бирмингемцы занимают четвёртое место в таблице, всего на очко отставая от «Сити». Так что по итогам следующего матча «Вилла» может обогнать «горожан» и при определённых раскладах выйти даже на второе место! Или всё же мини-кризис «Сити» пройден и команда заберёт победу?