«Страсбург» — «Гавр»: Кузяев в стартовом составе на матч Лиги 1

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Мийо. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Страсбург»: Селс, Жильбер, Перрен, Силла, Делен, Мванга, Сиссоко, Деменге, Баква, Эмега, Сахи.

«Гавр»: Десма, Юте-Кинкуэ, Сальмье, Санганте, Опери, Казимир, Кузяев, Туре, Кехта, Грандсир, Байо.

Фото: Официальный аккаунт ФК «Страсбург» в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт ФК «Гавр» в соцсети Х (ранее Twitter)

После 14 туров Лиги 1 «Страсбург» набрал 14 очков и занимает 14-е место в чемпионате. В свою очередь, «Гавр» после аналогичного количества матчей заработал 16 очков и расположился на 10-й строчке.

В последних пяти турах чемпионата Франции «Страсбург» четыре раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Гавр» в последних пяти играх Лиги 1 три раза сыграл вничью, один раз уступил и один раз одержал победу.