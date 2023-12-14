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«Милан» обыграл «Ньюкасл» и вышел в ЛЕ, Ничушкин забросил 11-ю шайбу. Главное к утру

«Милан» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:1 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и обеспечил себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало Сэйбрз», «Барселона» проиграла «Антверпену» (2:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Милан» на выезде обыграл «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы.

2. Ничушкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Баффало».

3.«Антверпен» в концовке вырвал победу у «Барселоны» в матче группового этапа ЛЧ.

4. «ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией», но вышел в плей-офф ЛЧ.

5. Передача Малкина и три очка Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Монреаль».

6. Состоялось взвешивание Шлеменко и Илича на RCC 17.

7. Фанаты «Црвены Звезды» перед матчем ЛЧ напали на приезжих фанатов «Манчестер Сити».

8. Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче НБА — 64 очка.

9. Ямал — первый в истории 16-летний игрок, отметившийся голевым действием в ЛЧ.

10. Сборная Канады объявила состав на МЧМ-2024.