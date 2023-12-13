16 топ-матчей четверга: НХЛ, НБА, Единая лига, лыжные гонки и решающие матчи еврокубков

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🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая из команд приблизится к зоне плей-офф?

Оба клуба на сегодняшний день находятся достаточно далеко от кубковой восьмёрки. И если от «Монреаля» особых успехов никто и не ждал, то амбиции «Питтсбурга» перед началом сезона звучали громче, чем у многих реальных претендентов на Кубок Стэнли. Пока весь энтузиазм «пингвинов» до старта регулярки совсем не оправдывается. Если они хотят действительно вернуть себе былую силу, в матчах с такими командами, как нынешний «Монреаль», «Пингвинз» должны побеждать без особых проблем.

🏒 3:30: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вырвется ли «Бостон» на первое место Востока?

Благодаря серии осечек «Рейнджерс» и последним успехам самого «Бостона» последние получили возможность вернуть себе единоличное лидерство в Восточной конференции. Для этого необходимо заработать хотя бы одно очко в матче с «дьяволами», которым пока не хватает стабильности, пусть в последнее время они и стали побеждать чаще.

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🏀 4:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сыграет ли Леброн против Вембаньямы?

Этот матч может стать первой встречей лучшего игрока с драфта 2023 года Виктора Вембаньямы со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом. На данный момент предпосылок к тому, чтобы Леброн пропустил матч, нет. Но, к слову, клуб из Лос-Анджелеса сыграет вторую игру за два дня и может поберечь Джеймса в выездном матче. «Лейкерс» недавно победили во внутрисезонном турнире НБА, а «Сан-Антонио» проиграл в 17 матчах кряду в регулярном чемпионате. Увидим ли мы противостояние Джеймса с Вембаньямой — это то, что нас больше всего интересует на данный момент.

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют между собой лучшие атакующие команды сезона в НБА?

«Олени» с приходом в команду Дэмьена Лилларда и сменой тренера полностью преобразовали свою игру, став максимально атакующим коллективом. «Индиана» вместе с лидером Тайризом Халибёртоном является лучшим клубом в НБА по действиям в нападении. Подопечные Рика Карлайла в среднем забивают 128,5 очка за встречу, а «Милуоки» — второй клуб в НБА с показателями в 122,6 очка. Кто из топовых клубов Восточной конференции проявит себя в очном противостоянии?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Дюрант «Финиксу» обыграть свой прошлый клуб?

Подопечные Фрэнка Вогеля продолжают испытывать проблемы со стабильными выступлениями в регулярном чемпионате НБА. Минувшей ночью «Финикс» обыграл «Голден Стэйт» (119:116). Но состав продолжает испытывать проблемы с травмами и адаптацией основных звёзд в систему игры. Статус участия в игре Дюранта находится под вопросом, и окончательное решение о выступлении будут принимать перед стартом встречи. «Бруклин» за последние восемь матчей проиграл лишь дважды, но на выезде по ходу сезона команда смотрится не слишком грозно — 4-5. Появится ли на паркете Дюрант в матче с прошлой командой?

🎿 11:00: Лыжи — Кубок России, третий этап – спринт, классический стиль

Интрига: сможет ли кто-то остановить Александра Большунова?

Большунов, несмотря на все опасения его болельщиков, в Кубке России – 2023/2024 стартовал с мощнейшей серии побед. Пока никто не может сбросить его с первого места. В классическом спринте в Кирово-Чепецке Большунов – снова главный фаворит. Но если Савелий Коростелёв или Александр Терентьев смогут собраться, то у них есть реальные шансы впервые за эту зиму обыграть лучшего лыжника страны.

🎯 16:15: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап — спринт, женщины

Интрига: докажет ли Норвегия своё лидерство в женском биатлоне?

Старт сезона в женском Кубке мира получается невероятно интересным. После двух этапов по-прежнему не определился один ярко выраженный лидер: на победу регулярно претендуют до 10 биатлонисток из самых разных стран. Пока чуть удачливее всех остальных оказывается норвежка Ингрид Тандреволд, но, если она хочет закрепиться на первом месте в общем зачёте Кубка мира, ей придётся изрядно попотеть и поотбиваться от соперниц. Посмотрим, как она покажет себя в спринте.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Енисей», регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: отомстит ли «Локомотив» «Енисею» за поражение на выезде?

Клуб из Краснодара на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ выглядел совершенно неубедительно. Подопечные Александра Секулича уступили «Енисею» на выезде со счётом 87:88. После этого «Локомотив-Кубань» проиграл лишь дважды в последних 11 матчах. Красноярский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, уступая лишь «большой четвёрке» – ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань». Сумеют ли железнодорожники в матче регулярного чемпионата отомстить «Енисею» за поражение?

⚽️ 20:45: «Карабах» — «Хеккен», ЛЕ, группа H, 6-й тур

Интрига: «Карабах» заберёт путёвку в плей-офф Лиги Европы?

«Карабах», за который выступает российский голкипер Андрей Лунёв, находится в шаге от плей-офф ЛЕ. Азербайджанскому клубу достаточно сыграть не хуже «Мольде» в последнем туре, чтобы попасть в 1/16 финала. Впереди – домашний матч с шведским «Хеккеном», до этого не набравшим ни одного очка. В первой игре «Карабах» одержал минимальную победу в гостях. Теперь желательно повторить результат, чтобы не смотреть на итог встречи «Байера» с «Мольде».

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⚽️ 20:45: «Панатинаикос» — «Маккаби» Х, ЛЕ, группа F, 6-й тур

Интрига: какая из команд отправится в плей-офф Лиги конференций?

«Панатинаикос» и «Маккаби» уже потеряли шансы на борьбу за трофей Лиги Европы. Однако перед последним туром сохраняют возможность занять третье место и выйти в плей-офф Лиги конференций. «Панатинаикос» впереди на два очка, так что в последнем туре греков устроит ничья в очном матче. К тому же встреча пройдёт в Афинах. Получится у команды, за которую выступает россиянин Юрий Лодыгин, отобраться в следующий раунд Лиги конференций?

⚽️ 23:00: «Брайтон» — «Марсель», ЛЕ, группа B, 6-й тур

Интрига: топ-матч за первое место в группе

«Брайтон» и «Марсель» — классная вывеска в рамках группового этапа Лиги Европы. Эпичности добавляет то, что в 6-м туре команды сыграют между собой за первое место. Оно даст возможность выйти в 1/8 финала, минуя 1/16 финала. «Марсель» обходит «Брайтон» на одно очко. Французов в предстоящей встрече устроит ничья. Однако в пользу «Брайтона» то, что матч пройдёт в Англии. В Марселе в первой игре команды сыграли вничью – 2:2. Подарят ли клубы новое шоу?

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⚽️ 23:00: «Арис» — «Спарта», ЛЕ, группа C, 6-й тур

Интрига: команда Кокорина выберется в плей-офф Лиги конференций?

«Арис» потерял шансы на плей-офф Лиги Европы, но ещё вполне может выйти в следующий этап Лиги конференций. Для этого команде Алексея Шпилевского нужно обыграть дома чешскую «Спарту». Клуб из Праги опережает «Арис» на три очка: в первой очной встрече киприоты уступили со счётом 2:3. Теперь нужно реабилитироваться и выходить в плей-офф ЛК.

⚽️ 23:00: «Ракув» — «Аталанта», ЛE, группа D, 6-й тур

Интрига: покажет ли себя Миранчук в Лиге Европы?

«Аталанта» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. Теперь же бергамаскам нужно обеспечить себе первую строчку и попадание в 1/8 финала. Для этого достаточно не проиграть польскому «Ракуву». Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в последних встречах начал получать игровое время. В матче с «Миланом» его голевой пас принёс победу! А сможет ли Миранчук помочь «Аталанте» в еврокубке?

⚽️ 23:00: «Аякс» — АЕК, ЛЕ, группа B, 6-й тур

Интрига: «Аякс» останется без весенней части еврокубков?

«Аякс» ужасно начал сезон. В чемпионате Нидерландов команда опускалась на самое дно, а в Лиге Европы лишилась шансов на продолжение борьбы за титул. У амстердамцев всего два очка за пять туров. Но всё ещё есть шансы отобраться в плей-офф Лиги конференций. Нужно обыгрывать дома греческий АЕК и обгонять его в таблице. При ином раскладе «Аякс» остаётся без евровесны.

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⚽️ 23:00: «Брюгге» — «Будё-Глимт», ЛК, группа D, 6-й тур

Интрига: команда Хайкина завершит групповой этап ЛК лидером?

«Брюгге» и «Будё-Глимт» зарубятся за первое место в группе D Лиги конференций. В первом матче бельгийцы оказались сильнее, да и в таблице они выше на три очка. Так что команде Никиты Хайкина обязательно нужно побеждать. В таком случае «Будё-Глимт» заберёт первое место и отправится в 1/8 финала напрямую.

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⚽️ 23:00: «Виктория Пльзень» — «Астана», ЛК, группа C, 6-й тур

Интрига: шанс для «Астаны» отобраться в плей-офф

«Астана» за тур до финиша группового этапа Лиги конференций занимает третье место, отставая от второй строчки на два очка. В последнем туре казахстанский клуб едет в гости к чешской «Виктории», уже попавшей в плей-офф. «Астане» необходима победа + поражение загребского «Динамо» в параллельном матче с «Балкани», чтобы обеспечить себе место в 1/16 финала. Тяжёлый расклад, но нужно сделать максимум.