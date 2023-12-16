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Защитником «Пари НН» интересуется боснийский клуб, выступавший в Лиге конференций

Защитником «Пари НН» интересуется боснийский клуб, выступавший в Лиге конференций
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Данила Ведерников, выступающий на правах аренды за «Муром», находится в сфере интересов боснийского «Зриньски». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, Ведерников отправится на первый сбор с «Пари Нижний Новгород». Однако между нижегородским клубом и «Муромом» есть договорённость, что защитник доиграет сезон в команде Евгения Перевертайло.

«Зриньски» в этом сезоне выступал в групповом этапе Лиги конференций. Команда набрала четыре очка за шесть матчей и стала последней в группе Е. Соперниками боснийского клуба были английская «Астон Вилла», польская «Легия» и нидерландский «АЗ Алкмар».

В текущем сезоне Леон Второй лиги 22-летний Данила Ведерников провёл девять матчей.

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