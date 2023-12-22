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FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории футбола

FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории футбола
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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших французских футболистов в истории. Этот рейтинг возглавил чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан. На втором месте расположился трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини. Топ-3 замкнул легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

Топ-10 лучших французских игроков в истории футбола:

  1. Зинедин Зидан (полузащитник).
  2. Мишель Платини (полузащитник).
  3. Тьерри Анри (нападающий).
  4. Патрик Виейра (полузащитник).
  5. Эрик Кантона (нападающий).
  6. Лилиан Тюрам (защитник).
  7. Марсель Десайи (защитник).
  8. Килиан Мбаппе (нападающий).
  9. Карим Бензема (нападающий).
  10. Франк Рибери (полузащитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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