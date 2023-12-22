FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории футбола
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших французских футболистов в истории. Этот рейтинг возглавил чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан. На втором месте расположился трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини. Топ-3 замкнул легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
Топ-10 лучших французских игроков в истории футбола:
- Зинедин Зидан (полузащитник).
- Мишель Платини (полузащитник).
- Тьерри Анри (нападающий).
- Патрик Виейра (полузащитник).
- Эрик Кантона (нападающий).
- Лилиан Тюрам (защитник).
- Марсель Десайи (защитник).
- Килиан Мбаппе (нападающий).
- Карим Бензема (нападающий).
- Франк Рибери (полузащитник).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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