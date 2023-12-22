FourFourTwo представил рейтинг лучших французских игроков в истории футбола

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал список лучших французских футболистов в истории. Этот рейтинг возглавил чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан. На втором месте расположился трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини. Топ-3 замкнул легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

Топ-10 лучших французских игроков в истории футбола:

Зинедин Зидан (полузащитник). Мишель Платини (полузащитник). Тьерри Анри (нападающий). Патрик Виейра (полузащитник). Эрик Кантона (нападающий). Лилиан Тюрам (защитник). Марсель Десайи (защитник). Килиан Мбаппе (нападающий). Карим Бензема (нападающий). Франк Рибери (полузащитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.