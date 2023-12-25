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Экс-генсек РФС: если буду говорить о действиях Дзюбы — опущусь на дно Марианской впадины

Экс-генсек РФС: если буду говорить о действиях Дзюбы — опущусь на дно Марианской впадины
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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв прокомментировал то, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«Если я опущусь до комментариев по данному персонажу, то сам опущусь на дно своей этической Марианской впадины. Так что:

Да обретут мои уста

Первоначальную немоту,

Как кристаллическую ноту,

Что от рождения чиста», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» нападающий провёл 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

9 апреля после матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюба проигнорировал главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который хотел пожать ему руку. Позже нападающий рассказал, что просто не заметил 47-летнего специалиста.

24 сентября после победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ Дзюба заявил, что счастлив обыграть санкт-петербургский клуб.

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