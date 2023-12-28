Экс-хавбек «Рубина» М'Вила может вернуться в «Сандерленд»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Янн М'Вила высказался о возможном возвращении в английский «Сандерленд». Напомним, француз играл за «чёрных котов» в сезоне-2015/2016. На данный момент хавбек является свободным агентом.

«Мне не нужны деньги. Я просто хочу играть. При всём моём уважении к французской Лиге 2 я не представляю себя играющим в этом чемпионате.

Есть только один клуб, ради которого я бы согласился играть в низшем дивизионе, — это «Сандерленд». Я хочу помочь им вернуться в Премьер-лигу. Когда-то мне довелось провести там прекрасный сезон.

Я не просто футболист, я могу помочь на поле и за его пределами. Если кто-то мне что-либо доверит, я отплачу ему сполна», — приводит слова М'Вила Sport Witness.

Последним клубом М'Вила был «Олимпиакос». За греческую команду француз выступал на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с клубом истёк в начале июля этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.