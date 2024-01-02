Юрген Клопп высказался об эпизоде с обручальным кольцом после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с потерей обручального кольца во время празднования победы в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

«Это было бы ужасно. Однажды я потерял его в море, и мне понадобился профессиональный дайвер. У меня был сильный шок, но оно вернулось», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, после матча с «Ньюкасом» Клопп обронил обручальное кольцо. Некоторое время специалист искал его на газоне и даже попросил охранника помочь ему. Позже специалист нашёл кольцо и надел его на палец.

«Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 45 очков. В следующем туре команда встретится с «Борнмутом». Матч состоится 21 января.

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