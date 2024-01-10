Игрок «Милана» Даниэль Мальдини будет арендован «Монцей» — Скира

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини покинет «Эмполи», за который выступал на правах аренды, и станет игроком «Монцы». Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сын легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини будет выступать за «Монцу» также на правах аренды. Медицинский осмотр и подписание контракта запланированы на 10 января.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за «Эмполи» семь матчей в Серии А, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В сезоне-2022/2023 Мальдини выступал за «Специю» на правах аренды. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

После 19 сыгранных туров «Монца» с 25 очками располагается на 11-м месте. «Эмполи» имеет в своём активе 13 очков и находится на 19-й строчке.