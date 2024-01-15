«Марсель» может заменить Лоди защитником «Янг Бойз» Улиссесом Гарсией

«Марсель» близок к подписанию левого защитника «Янг Бойз» Улиссеса Гарсии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны успешно согласовали все ключевые аспекты сделки. «Марсель» заплатит за нового игрока обороны около € 3 млн. Швейцарец пройдёт медицинское обследование для перехода в новый клуб в течение ближайших суток.

Гарсия выступает за «Янг Бойз» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Марселя» Ренану Лоди со стороны «Аль-Хиляля».