Зинченко — об Артете: я сразу знал, что Микель будет потрясающим тренером

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

«Он победитель. Таков его менталитет и характер и вне поля. Когда вы узнаёте его немного лучше, вы можете сразу сказать, что он довольно требователен и уделяет внимание множеству мелких деталей. Мне нравится, как он видит футбол. С первого дня, когда я встретил Микеля, я знал, что он будет потрясающим тренером», — приводит слова Зинченко издание The Athletic.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды стали обладателями Суперкубка страны. Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» в 2022 году, в нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.