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«Наполи» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Политано

«Наполи» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Политано
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«Наполи» на этой неделе объявит о продлении трудового соглашения с вингером Маттео Политано. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны успешно согласовали все условия сделки. Документы будут подписаны в ближайшие дни. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2026/2027. Зарплата игрока составит около € 3 млн в год.

Политано выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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