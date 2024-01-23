«Наполи» арендует полузащитника сборной Бельгии с правом выкупа

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бельгии Леандер Дендонкер близок к переходу в «Наполи». Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский клуб договорился с руководством бирмингемцев об аренде 28-летнего хавбека до конца нынешнего сезона. Сам игрок также дал согласие на переход в «Наполи». Отмечается, что при желании «партенопейцы» в июне смогут выкупить бельгийца у «Астон Виллы».

Дендонкер выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.