Кепа Аррисабалага не останется в мадридском «Реале» — Football Espana

«Реал» не намерен платить «Челси» запрашиваемую сумму за голкипера Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, сразу же после окончания нынешнего сезона 29-летний вратарь вернётся в расположение лондонского клуба.

Напомним, Кепа выступает за «Реал» на правах годичной аренды. Мадридский клуб подписал вратаря в августе после травмы основного стража ворот — бельгийца Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне испанский голкипер провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее появилась официальная информация о продлении сотрудничества «Реала» с бразильским центральным защитником Эдером Милитао.