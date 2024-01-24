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Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании в этом сезоне

Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании в этом сезоне
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинальной стадии Кубка Испании по футболу с «Барселоной». Специалист, ранее возглавлявший каталонцев, считает сине-гранатовых фаворитом не только игры с Бильбао, но и всего турнира. Однако Вальверде считает, что у «Атлетика» есть шансы на выход в полуфинал.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы будет играть с действующим чемпионом Испании. «Барселона» редко уступает в гостях. Мы воспринимаем их как сильного соперника. Каталонцы – фавориты не только этого матча, но и всего турнира. Однако мы играем в Бильбао, при наших болельщиках. У нас есть всё, чтобы этот вечер получился прекрасным», – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Напомним, матч между «Атлетиком» и «Барселоной» в рамках 1/4 финала Кубка Испании по футболу состоится сегодня, 24 января. Он пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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