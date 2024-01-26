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Тренер «Чикаго Файр» ответил на вопрос о возможном трансфере Роберта Левандовского

Тренер «Чикаго Файр» ответил на вопрос о возможном трансфере Роберта Левандовского
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Главный тренер «Чикаго Файр» Фрэнк Клопас прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

«Это неосуществимо. Каждая команда в MLS хотела бы, чтобы Левандовски пришёл. Но, к сожалению, у него осталось два года по контракту. «Барселона» заплатила за него более $ 50 млн, поэтому я не думаю, что этот игрок перейдет в МЛС, особенно сейчас», — приводит слова Клопаса Goal.

Напомним, Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и 5 результативных передач.

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