Черевченко: в «Аталанте» Миранчук терпел — игрового времени добился трудом

Известный российский тренер Игорь Черевченко поделился мнением о периоде игры полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

«Алексей игрового времени добился трудом. Гасперини тренер с именем: он будет ставить в основу тех футболистов, которые сильнее на данной позиции. Наверное, Алексей выиграл у партнёра по команде конкуренцию.

Я вчера смотрел матч с «Удинезе» — Алексей мог и ещё забить. Можно только порадоваться за Алексея. Он не то чтобы адаптировался — он терпел как спортсмен. Некоторые футболисты, когда не попадают в основу и не играют, начинают капризничать. Алексей молча выполнял свою работу, выполнял то, что давал тренер. Был в аренде, вернулся и сейчас выходит в основе такой хорошей команды», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 27 января, в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» Миранчук забил победный гол своей команды. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.