«Это сделало меня счастливым». Фанаты «Арсенала» — о переходе Аршавина 15 лет назад

Сегодня, 3 февраля, исполняется 15 лет с момента перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал». В честь этого болельщики «канониров» оставили свои сообщения под постом с напоминанием об этом трансфере.