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«Это сделало меня счастливым». Фанаты «Арсенала» — о переходе Аршавина 15 лет назад

«Это сделало меня счастливым». Фанаты «Арсенала» — о переходе Аршавина 15 лет назад
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Сегодня, 3 февраля, исполняется 15 лет с момента перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал». В честь этого болельщики «канониров» оставили свои сообщения под постом с напоминанием об этом трансфере.

  • «Помню этот день так же, как и вчера… Они думали, что у нас ничего не получится, но мы это сделали», — написал D'Hood Bros.
  • «Улицы никогда не забудут этого», — ответил Great Gooner, прикрепив фотографию Аршавина, празднующего покер в ворота «Ливерпуля».
  • «Четыре гола на «Энфилде». Затем ещё один в следующем сезоне. А потом победа в матче с  «Барселоной». Никогда не забуду эти моменты!» — признался The Real Arsenal Deal.
  • «Эта сделка сделала меня счастливым, никогда не забуду четыре гола в ворота «Ливерпуля», — написал Teekaylee.
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