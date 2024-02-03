«Это сделало меня счастливым». Фанаты «Арсенала» — о переходе Аршавина 15 лет назад
Сегодня, 3 февраля, исполняется 15 лет с момента перехода российского нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в лондонский «Арсенал». В честь этого болельщики «канониров» оставили свои сообщения под постом с напоминанием об этом трансфере.
- «Помню этот день так же, как и вчера… Они думали, что у нас ничего не получится, но мы это сделали», — написал D'Hood Bros.
- «Улицы никогда не забудут этого», — ответил Great Gooner, прикрепив фотографию Аршавина, празднующего покер в ворота «Ливерпуля».
- «Четыре гола на «Энфилде». Затем ещё один в следующем сезоне. А потом победа в матче с «Барселоной». Никогда не забуду эти моменты!» — признался The Real Arsenal Deal.
- «Эта сделка сделала меня счастливым, никогда не забуду четыре гола в ворота «Ливерпуля», — написал Teekaylee.
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