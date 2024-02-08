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Тренер «Лацио» Сарри жёстко обратился к игрокам своей команды

Тренер «Лацио» Сарри жёстко обратился к игрокам своей команды
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в жёсткой форме обратился к игрокам своей команды на фоне последних неудачных результатов.

«Если вы думаете, что проблема во мне, доставайте свои яйца и идите к президенту клуба!» — приводит слова итальянского специалиста Transfer News Live в социальной сети X (ранее Twitter).

После 22 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда Маурицио Сарри набрала 34 очка. В состоявшемся 4 февраля матче с «Аталантой» «Лацио» проиграл со счётом 1:3. Сарри возглавил римский клуб в 2021 году. До этого он работал с «Ювентусом», «Челси», «Наполи», «Эмполи» и другими итальянскими клубами. В следующем матче Серии А «Лацио» сыграет с «Кальяри» на выезде.

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