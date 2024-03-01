Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Такой матч — хорошее начало второго отрезка. Будет интересно. «Зенит» и «Спартак» на сборах хорошо играли. Но «Спартак» к концу начал хорошо играть, в начале проигрывали, а потом уже много забивали. Жаль, что не будет Квинси. Когда он успеет? Игра-то завтра уже», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.