Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Такой матч — хорошее начало второго отрезка. Будет интересно. «Зенит» и «Спартак» на сборах хорошо играли. Но «Спартак» к концу начал хорошо играть, в начале проигрывали, а потом уже много забивали. Жаль, что не будет Квинси. Когда он успеет? Игра-то завтра уже», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android