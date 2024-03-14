Воспитанник ЦСКА Пухов заявил о желании вернуться в клуб из чемпионата Беларуси

Атакующий полузащитник белорусского «Гомеля» Тимур Пухов (на фото справа), являющийся воспитанником московского ПФК ЦСКА, рассказал о своей мечте вернуться в стан красно-синих.

«ЦСКА — этой мой любимый клуб, который меня вырастил. Всегда мечтал там заиграть. Всю карьеру хотел бы там провести. Но, к сожалению, по разным причинам, пока не получилось этого сделать. Есть мечта вернуться туда. Доказать самому себе, что могу там играть», — приводит слова Пухова Metaratings.

Напомним, 25-летний футболист находился в системе ЦСКА с 2012 по 2019 год. За этот период он принял участие в 87 матчах за вторую команду красно-синих, в которых отметился 29 голами и одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне за «Гомель» Пухов принял участие в одном матче, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.