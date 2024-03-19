Задержаны двое болельщиков «МЮ», выкрикивавших оскорбления в матче с «Ливерпулем»
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Полиция задержала двое болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые выкрикивали оскорбительные кричалки в четвертьфинале Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), сообщает ESPN.
Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10' 1:1 Мак Аллистер – 44' 1:2 Салах – 45+2' 2:2 Антони – 87' 2:3 Эллиотт – 105' 3:3 Рашфорд – 112' 4:3 Диалло – 120+1'
Удаления: Диалло – 120+2' / нет
По информации источника, фанаты высмеивали трагедию на стадионе «Хиллсборо», которая произошла в апреле 1989 года перед полуфиналом Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Давка на матче привела к гибели 97 болельщиков «Ливерпуля», еще сотни получили ранения.
Ранее Английская Премьер-лига решительно осудила поведение болельщиков, заявив, что в их игре нет места оскорблениям футбольных трагедий.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер» сыграет с «Ковентри Сити». Встреча состоится 20 апреля в 17:00 по мск. В другом полуфинале встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
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