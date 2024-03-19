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Сборная Англии опубликовала составы на товарищеские игры с Бразилией и Бельгией

Сборная Англии опубликовала составы на товарищеские игры с Бразилией и Бельгией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил состав на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Об этом сообщает пресс-служба «трёх львов».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список игроков на ближайшие матчи попали 26 футболистов:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Бен Чилуэлл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Джозеф Гомес («Ливерпуль»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айван Тони («Брентфорд»).

Матч с Бразилией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 22:00 мск. Товарищеская встреча с Бельгией пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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