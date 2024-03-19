Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Англии опубликовала составы на товарищеские игры с Бразилией и Бельгией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил состав на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Об этом сообщает пресс-служба «трёх львов».

В список игроков на ближайшие матчи попали 26 футболистов:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Бен Чилуэлл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Джозеф Гомес («Ливерпуль»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айван Тони («Брентфорд»).

Матч с Бразилией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 22:00 мск. Товарищеская встреча с Бельгией пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.