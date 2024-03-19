РПЛ утвердила мяч бренда Nike в качестве официального игрового мяча сезона-2024/2025

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Общее собрание Российской Премьер-Лиги (РПЛ) утвердило в качестве официального игрового мяча сезона-2024/25 мяч бренда Nike. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне сезоне чемпионата России команды также играют мячом бренда Nike.

После 20 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 40 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 39 баллов. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 38 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» (30 марта), «Краснодар» — с «Локомотивом» (31 марта), «Динамо» — с «Ростовом» (29 марта).

Первый тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 начнётся 19 июля 2024 года. На зимнюю паузу команды уйдут 15 декабря.