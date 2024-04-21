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Форвард «Ахмата» Агаларов: мы можем исправить ситуацию только за счёт характера

Форвард «Ахмата» Агаларов: мы можем исправить ситуацию только за счёт характера
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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА, в котором грозненский клуб обыграл красно-синих со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Переломить игру с ЦСКА удалось в первую очередь за счёт характера. В нашем положении нет такого, что можно выиграть на классе — только за счёт характера можем всю эту ситуацию преодолеть. Мы и до удаления играли неплохо, как и планировали, как говорил тренерский штаб. Уверен, что мы и дальше будем продолжать это делать. Определённо мы видим путь к тому, чтобы исправить ситуацию в таблице. И уверен, что наш тренерский штаб знает, как поступать в этой ситуации», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Нападающий «Ахмата» Агаларов: нам отступать некуда — снизу стучатся
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