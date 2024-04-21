Масалитин: какой большой контракт Роша хочет после «Ахмата»? Он вообще не блещет

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре центрального защитника красно-синих Виллиана Роши в минувшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2.

«У Роши заканчивается контракт — он хочет его продлить. Сейчас он подводит команду и следующий важный матч не играет. Какой большой контракт ты хочешь теперь? Парень подвис с контрактом. Ведущий игрок допускает такие ошибки.

Ладно бы вели в счёте, а парень убегал один в один — вопросов нет. Но куда ты играешь? Игрок стоит на фланге. Это вопрос квалификации. В текущем сезоне Роша вообще не блещет», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.