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Масалитин: какой большой контракт Роша хочет после «Ахмата»? Он вообще не блещет

Масалитин: какой большой контракт Роша хочет после «Ахмата»? Он вообще не блещет
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре центрального защитника красно-синих Виллиана Роши в минувшем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«У Роши заканчивается контракт — он хочет его продлить. Сейчас он подводит команду и следующий важный матч не играет. Какой большой контракт ты хочешь теперь? Парень подвис с контрактом. Ведущий игрок допускает такие ошибки.

Ладно бы вели в счёте, а парень убегал один в один — вопросов нет. Но куда ты играешь? Игрок стоит на фланге. Это вопрос квалификации. В текущем сезоне Роша вообще не блещет», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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