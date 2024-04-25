Мартынович: может, «Рубину» сыграл на руку лишний день подготовки к матчу с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович прокомментировал победу казанской команды в перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также высказался об уровне сине-бело-голубых. Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась сенсационной победой «Рубина» со счётом 2:0.

«Какой план был на игру с «Зенитом»? Ну, какой план… Все понимали, что будем играть в низком блоке, что «Зенит» будет контролировать мяч, а наша задача — минимизировать их моменты, подходы, проникающие передачи. В принципе, что мы и старались делать.

«Зенит» — это всегда «Зенит»: хорошие, квалифицированные игроки. Сильные россияне, мощные иностранцы. Единственное, нам, может, сыграло на руку то, что был на день больше для подготовки к матчу. «Зенит», получается, играл через два на третий, они не такие свежие были, нам было легче», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.