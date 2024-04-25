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Радимов раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак» и вновь обратился к Мажичу

Радимов раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак» и вновь обратился к Мажичу
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Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов раскритиковал судейство бригады Василия Казарцева в перенесённом матче армейцев со «Спартаком» (0:0) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

В конце марта Радимов уже обращался к руководителю департамента судейства Милораду Мажича, призвав Российский футбольный союз к публикации переговоров между главным арбитром и судьями VAR на матче между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) в 22-м туре.

В матче между ЦСКА и «Спартаком» Казарцеву помогали ассистенты Валентин Мурашов и Игорь Князев, а также резервный арбитр Егор Егоров. За работу VAR отвечали Виталий Мешков и его помощник Евгений Кукуляк.

В следующем туре «Спартак» на домашнем поле встретится с «Локомотивом» (28 апреля), а ЦСКА ожидает выездная игра с «Балтикой» в этот же день.

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