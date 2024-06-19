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Геннадий Орлов оценил шансы сборных Грузии и Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Геннадий Орлов оценил шансы сборных Грузии и Украины на выход в плей-офф Евро-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о шансах сборных Грузии и Украины выйти из своих групп в стартовавшем чемпионате Европы – 2024.

«По уровню технической оснащённости ведущие грузинские игроки даже превосходят украинцев. В южных советских республиках во все времена ребята потехничнее были, чем даже на Украине, в Москве. Месхи, Метревели, Гуцаев — у грузин всегда было больше всех технарей. Они в этом схожи с итальянцами. И эта традиция у них держится. Но именитых, опытных футболистов в сборной Украины сейчас побольше. Многие играют в Европе. Из группы украинцы могут выйти, грузины — вряд ли. Всё-таки для них это первый большой турнир. Они уже молодцы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная Грузии вместе с национальными командами Турции, Португалии и Чехии находится в группе F турнира. Сборная Украины попала в группу E, где поборется за выход в плей-офф с Румынией, Словакией и Бельгией.

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