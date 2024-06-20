Сенников: сейчас первое место нужно для звания, у «Локо» правильная трансферная политика

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слухи о том, что футболист железнодорожников Наир Тикнизян интересен московскому «Спартаку».

«Что касается возможного перехода Тикнизяна в «Спартак», то смотря за какие деньги. Если «Спартак» предложит хорошие деньги за Тикнизяна и это всех устроит, то «Локомотив» действует правильно. Есть хорошие молодые футболисты, которые могут играть и расти. Сейчас такая ситуация, что первое место нужно только для звания. А с нынешним боевым составом, как у «Локомотива», можно бороться за третье-четвёртое место.

У «Локомотива» есть политика, чтобы не тратить сумасшедшие деньги, соревноваться с другими командами и зарабатывать на продаже футболистов, правильно ведя бизнес. У клуба были моменты, когда покупали игроков, которые не оправдывали надежд, а потом их продавали. Сейчас у «Локомотива» точечные покупки и трансферы на перспективу. Плюс свои воспитанники всегда попадают в состав», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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