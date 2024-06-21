«Игры вообще не было». Скаут «Динамо» Танасиевич высказался о матче Словения — Сербия

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия (1:1).

«Сборная Сербии играла плохо. Мы сравняли на последних секундах, но казалось с первой минуты, что мы можем забить только со стандартов, потому что игры вообще не было. В любом случае бог был на нашей стороне, и теперь в игре с Данией у нас есть шансы выйти в плей-офф», — приводит слова Танасиевича Metaratings.

Напомним, в игре 1-го тура сербская национальная команда уступила Англии со счётом 0:1. 25 июня сборная Сербии встретится с Данией.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.

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