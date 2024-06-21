ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игры вообще не было». Скаут «Динамо» Танасиевич высказался о матче Словения — Сербия

«Игры вообще не было». Скаут «Динамо» Танасиевич высказался о матче Словения — Сербия
Аудио-версия:
Комментарии

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«Сборная Сербии играла плохо. Мы сравняли на последних секундах, но казалось с первой минуты, что мы можем забить только со стандартов, потому что игры вообще не было. В любом случае бог был на нашей стороне, и теперь в игре с Данией у нас есть шансы выйти в плей-офф», — приводит слова Танасиевича Metaratings.

Напомним, в игре 1-го тура сербская национальная команда уступила Англии со счётом 0:1. 25 июня сборная Сербии встретится с Данией.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Раде Дугалич: тренер поставил Сербии не ту схему, по именам состав очень сильный

Фанат рассказал, как пронёс флаг России на матч Сербии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android