Грузия — Чехия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Грузии и Чехии.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Трансляция матча Грузия – Чехия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.
В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 3:1, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.