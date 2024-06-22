Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турция — Португалия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июня, на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Звёздные «ветераны» Евро-2024