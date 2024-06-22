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Главный тренер сборной Турции высказался о грядущем матче с Португалией на Евро-2024

Главный тренер сборной Турции высказался о грядущем матче с Португалией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мнением о грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Португалией, который состоится сегодня, 22 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Португальцы очень быстры, поэтому мы не можем давать им слишком много пространства. Нам известно, что они могут делать с мячом, даже их защитники. Надо играть компактно, нельзя оставлять свободные зоны. Меня сильно порадовали слова Мартинеса, который сказал, что у нас очень атакующая команда», — приводит слова Монтеллы сайт УЕФА.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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